Tommaso Zorzi attualmente si trova a Roma dove resterà per circa un mese dedicandosi alle registrazioni di Drag Race Italia, lo show trasmesso da Discovery+ che vedremo in onda dal prossimo novembre.

Stasera il vincitore del Grande Fratello Vip ha letteralmente fatto impazzire i follower incontrando Stefania Orlando. I mitici “Zorzando”, si sono ritrovati dopo alcuni mesi di lontananza puramente geografica.

I due amici, infatti, dopo la fine del Grande Fratello Vip hanno proseguito la loro amicizia anche a distanza, senza nessuno “scossone” o incidente di percorso.

Stefania e Tommaso hanno mostrato quanto, in ogni rapporto vero e sincero che si rispetti, l’importante è sempre la qualità e non la quantità.

È possibile che Zorzi e la Queen di Babilonia possano trascorrere altre giornate insieme dopo la cena di stasera. Ed i fan, nonostante il GF Vip sia finito da alcuni mesi, non hanno potuto fare altro che ricordare la meravigliosa intesa anche fuori dalle quattro mura della Casa.

Insieme a Tommy e Stefania c’era anche Simone Gianlorenzi, marito della Orlando.

Reunion #zorzando e io mi commuovo. Questi due mi fanno un brutto effetto, non mi passerete mai @tommaso_zorzi @stefyorlando 😭❤ pic.twitter.com/oPHYwMOnNu

Sceondo me non abbiamo ancora ringraziato abbastanza Mario Ermito per averci dato il “Sacro Zorzando Impero” #tzvip

— Nancy 🧁 (@bonny_bunny02) September 5, 2021