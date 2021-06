Dopo la finale dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Awed, Ignazio Moser e Andrea Cerioli (rispettivamente quarto e terzo classificato), sono tornati sui social condividendo uno scatto insieme a Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione.

Reunion post Isola dei Famosi: Moser e Cerioli tornano sui social

Proprio ieri sera, nel corso della finale dell’Isola, Cecilia e Arianna hanno avuto modo di salutare anticipatamente i loro fidanzati. Oltre alle due coppie c’erano anche Valentina Persia (seconda classificata), Beatrice Marchetti e Matteo Diamante (quinta e sesto classificato).

Il VIDEO con i festeggiamenti post Isola ti aspetta in apertura del nostro articolo.

Durante la puntata in diretta, la produzione dell’Isola aveva “fornito” perfino un anello per Ignazio Moser in modo che potesse fare la proposta di matrimonio alla sua Cecilia Rodriguez.

Lui si è rifiutato affermando di volersi ritagliare uno spazio privato tutto per loro dopo aver vissuto i primi mesi del loro amore sotto i riflettori:

Come ti ho detto, sono cose che preferiamo tenere riservate. Già la nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse, vorrei scegliere io l’anello. Vi ringrazio ma questa cosa qui no. Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò.