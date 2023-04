Reunion Incorvassi e Oriele: Edoardo Tavassi svela quando e dove – VIDEO

Nonostante il GF Vip 7 sia ormai finito da qualche settimana, dopo ben sei mesi di convivenza gli ex Vipponi continuano ad aver voglia di condividere del tempo insieme. E’ il caso degli Incorvassi e degli Oriele, ad esempio, i quali starebbero già progettando una reunion.

Reunion Incorvassi e Oriele: i dettagli

Ci sarà presto una reunion tra gli Incorvassi e gli Oriele? Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia da una parte e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dall’altra continuano a viversi come coppie ma vorrebbero anche alimentare la loro amicizia. Ed ecco che l’idea di una reunion calza a pennello.

Nelle passate ore Edoardo Tavassi ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower attraverso il tradizionale box delle domande aperto sulle sue Instagram Stories. Tra i vari quesiti anche quello relativo ad una possibile reunion tra gli Incorvassi e gli Oriele: si farà? La risposta è affermativa e Tavassi ha svelato anche qualche dettaglio in più non solo sulle tempistiche ma anche e soprattutto sul luogo (video in apertura):

Presto perchè ho sentito Daniele con Oriana e ci sono varie ipotesi: la prima, andare in Trentino, in un posto fighissimo che conosce Daniele e costa soltanto 150 mila euro all’ora. Poi o andare a Verona da lui, o andare a Madrid tutti quanti insieme o andare a Gardaland e quella è una proposta mia. Però comunque una di queste cose la facciamo. Beh, quella in Trentino da 150 mila euro magari no…

Presto, dunque, i due diversi fandom avranno diverso materiale da poter guardare (e commentare) attraverso i social.