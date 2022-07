Veronica Ciardi prima di lasciare l’Italia con il marito Federico Bernardeschi e le due figlie, ha deciso di passare del tempo con gli amici più cari. Tra questi anche alcuni ex volti del Grande Fratello 10 che hanno condiviso con lei l’esperienza con il reality show.

Tra i volti del Grande Fratello 10 che si sono ritrovati ci sono: Veronica Ciardi, Maicol Berti, Mara Adriani e Cristina Pignataro. “Non si può quantificare. Totalmente cuore”, ha scritto la moglie di Bernardeschi in procinto di trasferirsi in Canada.

“Dal GF 10 a 10 anni dopo è un attimo… (diciamo che sono 13)”, ha scritto invece Mara. Anche Maicol ha condiviso lo scatto aggiungendo: “Chi dice che il GF è finto, MENTE. LA REUNION”.

Chiara Pignataro ha pubblicato delle storie: “L’amore che provo per voi è infinito”.

L’incontro è stato commentato pure da Alessia Marcuzzi che ha scritto sotto il post di Veronica Ciardi: “Nel mio cuore. Quanti ricordi”.

Amatissima ex concorrente del Grande Fratello lascia l’Italia per amore: ecco dove si trasferirà e per quale motivo https://t.co/2yBP7iiLDS

— BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 23, 2022