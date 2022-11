Ci sarà una vera e propria mini reunion del GF Vip 5 durante il Torneo di Tale e Quale Show atteso per il prossimo venerdì. Dopo la proclamazione di Antonino Spadaccino, vincitore dell’edizione, sono stati annunciati i concorrenti che accederanno al classico Torneo per quella che si preannuncia essere una vera e propria puntata imperdibile.

Reunion GF Vip 5 al Torneo di Tale e Quale Show: tutti i concorrenti

Ecco chi sono i concorrenti pronti a partecipare al Torneo di Tale e Quale Show. Dall’edizione 2022 del programma di Rai1 troviamo Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca per il parterre maschile e Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò per quello femminile.

Ecco invece chi sono i concorrenti provenienti dalla passata edizione di Tale e Quale Show: Francesca Alotta, Dennis Fantina (che prende il posto di Ciro Priello assente per altri impegni), i Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

In poche parole, dal GF Vip 5 ritroveremo ben tre ex Vipponi, ovvero Pierpaolo, Stefania e Rosalinda, per una sfida avvincente che vedrà riunire le vecchie fandom unitissime ai tempi del reality ma rimaste fedelissime.

