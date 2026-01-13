Retroscena sulla rottura Elodie-Iannone: “Cos’ha fatto lei”

Da settimane circolano indiscrezioni sulla presunta fine della relazione tra Andrea Iannone ed Elodie, ma dai diretti interessati non è mai arrivata una conferma ufficiale. Gli indizi, però, continuano ad accumularsi: tra questi anche un recente post pubblicato dal pilota, in cui non compare alcun riferimento alla cantante, sua compagna negli ultimi tre anni. Un silenzio che ha alimentato ulteriormente il gossip.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile riavvicinamento tra Iannone e Belén Rodriguez, sua storica ex. Il pilota avrebbe infatti ricominciato a seguire la showgirl argentina su Instagram, dopo averle tolto il follow in seguito alla loro separazione. Considerando che anche Belén è attualmente single, il gesto ha fatto pensare a un possibile ritorno di fiamma. Ipotesi che, però, sembra essere stata smentita in modo netto.

La verità

A fare chiarezza è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha riportato un’indiscrezione piuttosto esplicita: “L’ex pilota Andrea Iannone, scaricato ufficialmente da Elodie, è tornato a seguire Belén Rodriguez, sua ex. Ma fonti vicine alla showgirl argentina ci dicono che lei ‘non lo vuole vedere nemmeno con il binocolo’. Testuali parole”. Nello stesso racconto, il giornalista ha anche escluso un ritorno di Belén sul palco di Sanremo, spiegando che “il conduttore, infatti, non ama i revival. Quindi Belén, in qualità di co-conduttrice, non sarà sul palco dell’Ariston, a differenza di quanto detto”.

La nuova relazione di Iannone

Nel frattempo, il nome di Andrea Iannone è stato accostato a un’altra celebrità. In queste ore, infatti, è emersa una nuova indiscrezione che lo vedrebbe in compagnia di Rocío Muñoz Morales. I due sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi, che ha anticipato uno scatto del servizio completo in uscita domani. Nella foto, Iannone e Rocío vengono immortalati mentre lasciano un esclusivo relais a cinque stelle in Franciacorta, L’Albereta.

Se confermata, si tratterebbe di uno scoop di grande rilievo. Anche Rocío Muñoz Morales, infatti, è attualmente single dopo la fine della relazione con Raoul Bova, che oggi risulterebbe legato a Beatrice Arnera. Un intreccio sentimentale che promette di far parlare ancora a lungo.