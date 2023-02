Nel corso del nuovo appuntamento con Casa Pipol sono emersi alcuni retroscena su Sanremo 2023. A quanto pare Ultimo e Mengoni non si sarebbero mai salutati (ma non sappiamo bene per quale motivo): “Non ci sono rapporti tra Ultimo e Mengoni”, conferma Parpiglia.

Sanremo 2023, Ultimo ignora Mengoni: Emma ha litigato con Elodie?

Ma dal dietro le quinte di Sanremo 2023 si è parlato ancora del “bicchiere gate” che potrebbe avere coinvolto Ariete e Madame (nonostante si sia fatto anche il nome di Anna Oxa): chi si è arrabbiato con chi? Probabilmente nessuno, ma l’hype regna sovrano…

Durante Casa Pipol, spazio per altri retroscena sul Festival. Questa volta il dettaglio che non passa inosservato mette in mezzo due cantanti famosissime: Emma Marrone e Elodie che, secondo Parpiglia, avrebbero litigato.

Questo ipotetico gossip è stato riportato pure sull’ultimo numero di Chi Magazine uscito oggi:

Emma Marrone ed Elodie hanno un passato di convivenza e collaborazione musicale. Le due cantanti si sono ritrovate al Festival di Sanremo: Elodie in gara, Emma in coppia con Lazza nella serata dei duetti. Hanno postato una storia su Instagram e poi silenzio. Dietro le quinte, a quanto pare. le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai. Ma non Elodie.