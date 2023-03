Quanto ha influito il gesto di Alberto De Pisis nell’eliminazione di Luca Onestini? Nelle passate ore, subito dopo la puntata, i Vipponi appartenenti alla fazione degli Spartani si sono confrontati ed hanno commentato l’uscita ‘a sorpresa’ di Luca. Nessuno, infatti, immaginava che potesse essere proprio lui l’eliminato.

Onestini eliminato, Alberto svela cosa gli ha detto in macchina

In realtà il risultato poteva essere invece scontato dal momento che, essendo entrambi molto amici, i sostenitori degli Spartani si sono ritrovati a dividersi i voti per tentare di salvare entrambi. Alla fine però si sono ritrovati con in mano un pugno di mosche, dal momento che Onestini è stato eliminato ed a finire in finale è stata Nikita.

Certamente ha contribuito la decisione di Alberto di scegliere di portare Luca al televoto, modificando così le possibili sorti di una finale ancora tutta da vivere. De Pisis, in tutto ciò, si trova attualmente al televoto contro Milena per l’ultimo posto in finale e pare che in tanti siano disposti a premiare l’attrice, dopo la decisione di Alberto nei confronti di Onestini.

Nel frattempo però, proprio Alberto ha svelato un retroscena legato all’ultimo eliminato ed avvenuto mentre era in auto con Onestini. A riprendere le parole di De Pisis è stato Biccy.it:

Io ero sicurissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita. Luca non lo avevo proprio preso in considerazione. Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Ero sicurissimo che rimanesse.

Una sicurezza venuta meno in seguito all’esito del televoto che ha stravolto le sorti della finale del GF Vip 7.