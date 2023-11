Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, ha svelato un retroscena con protagonista Rosy Chin del Grande Fratello: ecco cosa avrebbe fatto per lui la regina del sushi di Milano.

Durante un momento di difficoltà risalente ad otto fa, Matteo Diamante ha ricevuto il pieno sostegno dell’attuale concorrente del Grande Fratello: “È stata una delle poche persone ad aiutarmi”.

L’ex gieffino ha aggiunto:

In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi.

Visto che io gestivo il suo Instagram, dato che lei è stata una delle prime ristoratrici a investire sui social, alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare insieme perché sapeva che avevo difficoltà. Rosy è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff. Non avevo una lira in tasca e tutte le settimane mangiavo sushi grazie a lei.