“Tradimento e tensioni”, parla l’ex fidanzato di Soleil Sorge: il retroscena

Un presunto ex fidanzato di Soleil Sorge, tale Nicola Ippoliti, è intervenuto tramite le pagine del settimanale DiPiù TV per svelare un retroscena con protagonista l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge, retroscena sull’ex fidanzato: “Ci furono tensioni dopo un tradimento”

Lei stava con un calciatore che oggi è diventato un medico. La storia che aveva con lui e quella che stava iniziando ad avere con il sottoscritto si accavallarono, lei lo tradì e ci furono delle tensioni…

Questi ex fidanzati che spuntano come funghi quando un personaggio famoso partecipa ad un reality show io non li capirò mai.

A proposito di ex fidanzati famosi di Soleil Sorge, alcuni giorni fa si era parlato pure di Luca Onestini durante una puntata di Casa Chi:

Il nemico giurato di Soleil Sorge è Luca Onestini. Se dovesse entrare, visto che sta terminando il suo reality in Spagna, e l’idea è in piedi, potrebbe essere qualcosa che potrebbe far ragionare in modo poco sereno e lucido la più grande stratega di questa edizione.

I giornalisti di Casa Chi hanno poi precisato: