Francesco Perillo, fratello minore di Gianmaria Antinolfi, è tornato a Casa Chi per rispondere alle domande dei giornalisti. Il ragazzo ha svelato cosa ne pensa di Federica Calemme dopo il loro avvicinamento.

Il fratello di Gianmaria parla di Federica

Mi sembra una cosa bella la loro, la migliore finora. A me lei piace. Leo? So chi è. Non lo conosco in prima persona perché è in un gruppo di amici più grandi di me. Non so l’entità della loro storia se non dalle sue parole.

Francesco ha parlato pure dell’atteggiamento di Sophie Codegoni:

Io credo che Gianmaria sia veramente la rivelazione del GF Vip. Sophie si è avvicinata a lui poi arriva un altro… – riporta blogtivvu.com – a me non è piaciuta nel cambio del suo comportamento. Credo che Sophie non facesse per lui. Ha trovato una ragazza più matura, più bella e poi sono entrambi di Napoli.

E’ evidente che la puntata di Casa Chi sia stata registrata prima della “chiusura” tra Federica e Gianmaria.

Antinolfi lascia il GF Vip?

Lui doveva abbandonare il programma già a dicembre per via degli impegni lavorativi. Grazie ad un dialogo con il datore di lavoro ha prorogato questo contratto. – svela Francesco a Casa Chi come riporta blogtivvu.com – Adesso dovrebbe uscire però probabilmente arriva nel momento migliore del suo percorso. Resta o va via? Se dovessi scommettere la quota che resta è più alta. Per me potrebbe restare. Anche perché se gli fate sapere com’è la situazione tra green pass e tamponi… – riporta blogtivvu.com – Gianmaria non vuole consigli perché fa esattamente il contrario. A parer mio resta anche se ha un impegno fuori che lo chiama a gran voce. Secondo me farà una scelta di vita.

Il parere su Soleil

Lunedì sera nel sondaggio di popolarità Soleil è “scaduta” nel cuore degli spettatori? Francesco afferma di aver capito che si sono create delle vere e proprie coalizioni: