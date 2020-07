Replica Temptation Island 2020: come rivederla? Ieri sera, giovedì 2 luglio, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del docu-reality di stampo sociologico condotto da Filippo Bisciglia. Come potete guardare il nuovo appuntamento in streaming e in televisione?

Replica Temptation Island 2020: dove vederla in streaming

Se vi siete persi tutte le forti emozioni di ieri sera, sappiate che i metodi per potere recuperare sono molteplici, e li scoprirete tutti a seguire tramite le nostre indicazioni.

La prima puntata di Temptation Island 2020, andata in onda ieri sera su Canale 5 è disponibile a partire da oggi sul portale di WittyTV, il canale web dedicato completamente alle produzioni di Maria De Filippi. In alternativa, per vedere la replica streaming, potrete utilizzare il secondo metodo: la piattaforma ufficiale di Mediaset Play.

La replica di Temptation Island però, viene mandata anche in onda attraverso il classico mezzo televisivo. Per questo motivo, potrete visionarla su La 5, alle ore 21.10 del venerdì successivo. Naturalmente, vi consigliamo di seguire da vicino anche i canali social ufficiali, tramite Facebook, Twitter e soprattutto Instagram, dove vengono caricati quotidianamente contenuti e filmati di ciò che avete visto e anticipazioni e promo di quello che andrà presto in onda.

Coppie e location

Sei le coppie pronte a mettere in discussione le rispettive relazioni nel resort da sogno Relais Is Morus, affacciato sulle spiagge dorate e sul mare cristallino della Sardegna. Ecco i 12 protagonisti della settima edizione di Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea e Sofia e Alessandro.