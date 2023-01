Cosa accade quando una persona viene raggiunta da uno dei postini di C’è posta per te? Quali sono le regole del programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi? A svelarlo nel corso di una recente intervista a Vice.com è stata una ex protagonista della passata edizione della trasmissione, Alessia Quarto.

Parlando della sua esperienza personale, la giovane ha rivelato cos’è che accade dietro le quinte di C’è posta per te e cosa non vediamo noi da casa. Una serie di regole di ciò che accade a telecamere spente:

Regole da seguire? Ce ne sono abbastanza: la redazione ci tiene molto a mantenere la veridicità del programma, quindi appena arrivati in albergo ti fanno consegnare i cellulari e da quel momento se hai bisogno di avere contatti con l’esterno puoi farlo solo tramite i loro mezzi. In più nei giorni prima alla registrazione fai diversi colloqui con degli psicologi. Nel mio caso telefonici per via del covid. Per capire come stai ma soprattutto se la tua storia è reale, per questo ti fanno molte domande personali, spesso anche la stessa da più persone ma impostata in modo diverso, per capire se ti contraddici o meno.