Registrazione Uomini e Donne: scontro tra Gemma e Tina, la Galgani abbandona il trono over?

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 novembre 2024, si è svolta la nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni rivelano momenti di alta tensione e sviluppi emozionanti per i protagonisti del programma.

Gemma Galgani contro Tina Cipollari: scintille a Uomini e Donne

La puntata si è aperta con un duro confronto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, che ha monopolizzato l’attenzione per circa venti minuti. Gemma, visibilmente provata, ha dichiarato di sentirsi vittima di continue critiche da parte dell’opinionista.

“Le mie sorelle mi consigliano di andarmene”, ha affermato la dama torinese, minacciando di lasciare definitivamente il programma. Tina, però, non ha fatto marcia indietro, insinuando presunti legami passati di Gemma con personaggi famosi, scatenando un acceso dibattito in studio.

A intervenire è stato Fabio, che ha deciso di proseguire la sua conoscenza con Gemma nonostante le accuse: “Le parole di Tina non cambiano la mia opinione su di lei”. In un colpo di scena, Gemma ha chiesto che un nuovo corteggiatore non entrasse in studio, dichiarando di voler concentrare la sua attenzione esclusivamente su Fabio.

Le altre coppie protagoniste

Nel frattempo, Gabriele e la dama con cui si sta frequentando hanno raccontato di aver deciso di darsi l’esclusiva. “La nostra relazione si sta rafforzando” hanno spiegato, lasciando intendere che ci sia stata un’intesa anche a livello più personale.

Barbara De Santi, invece, è stata protagonista di un divertente equivoco con Gabriele: un invito per un caffè è stato interpretato dalla dama come un appuntamento romantico, quando in realtà si trattava di un semplice incontro alla macchinetta del caffè.