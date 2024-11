Registrazione Amici 24: Diego eliminato? Il colpo di scena shock di Rudy Zerbi

Un colpo di scena inaspettato ha scosso lo studio di Amici 24 nel corso della registrazione di oggi (anticipazioni di SuperGuidaTV), 14 novembre: Rudy Zerbi ha deciso di sostituire Diego con Antonia, ma non si tratta di un’eliminazione definitiva. “Diego ha fatto miglioramenti, ma dobbiamo accogliere il miglior talento possibile”, ha dichiarato Zerbi, scatenando il dibattito tra i professori.

La sfida tra Diego e Antonia ad Amici 24: i brani decisivi

Durante la puntata, Diego e Antonia si sono sfidati per un posto nella scuola. Diego ha eseguito due emozionanti cover, Tu non mi basti mai di Lucio Dalla e Tasche piene di sassi di Jovanotti, dimostrando la sua crescita artistica. Antonia, dal canto suo, ha interpretato Blu di Rkomi ed Elisa e People Help the People di Birdy, colpendo Zerbi per la sua originalità e versatilità.

Nonostante il progresso di Diego, Zerbi ha deciso di sfruttare lo “strumento della sostituzione”, optando per Antonia. Tuttavia, ha precisato: “Se Lorella o Anna vogliono accoglierlo, il banco di Diego rimane a disposizione”.

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: decisione in sospeso

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, le altre due coach, hanno espresso perplessità sull’eventuale inserimento di Diego nelle loro squadre. Entrambe riconoscono il talento del ragazzo, ma nutrono dubbi sul suo adattamento ai loro percorsi artistici. La loro decisione sarà fondamentale per il futuro del giovane cantante.

Zerbi ha sottolineato l’importanza del suo ruolo: “Avrei voluto aggiungere un banco, ma non potendo farlo, devo fare delle scelte difficili. È una responsabilità che prendo molto seriamente”.

Il destino di Diego ad Amici 24 resta incerto.