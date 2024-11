Regina Camilla sta male: Buckingham Palace annulla tutti gli impegni

Come sta la Regina Camilla? Sospesi tutti gli impegni per problemi di salute

Preoccupazione tra i sudditi britannici e un nuovo colpo per la Royal Family, che negli ultimi mesi è stata duramente segnata dalle difficoltà di salute di alcuni dei suoi membri di spicco. Oggi è la Regina Camilla a fermarsi per motivi di salute: Buckingham Palace ha confermato che Camilla è affetta da un’infiammazione toracica, condizione che la costringe a rinviare tutti i suoi impegni ufficiali.

La malattia di Camilla: la nota di Buckingham Palace

Buckingham Palace ha diramato una nota ufficiale per spiegare le ragioni dell’assenza di Camilla dagli impegni pubblici. “La Regina spera vivamente di riprendersi in tempo per partecipare normalmente agli eventi della Memoria di questo fine settimana. Si scusa con tutti coloro che potrebbero essere stati disturbati o delusi di conseguenza”, afferma il comunicato. Sebbene i dettagli sulle sue condizioni di salute restino riservati, i medici hanno raccomandato alla Regina di prendersi alcuni giorni di riposo.

La situazione di Camilla si inserisce in un contesto di sfide sanitarie per la Royal Family. A gennaio, la Principessa Kate aveva sconvolto il pubblico con la notizia del suo cancro e dell’inizio delle cure.

A seguire, anche Re Carlo aveva rivelato di essere sottoposto a trattamenti per una diagnosi tumorale, mantenendo però un cauto ottimismo riguardo alla sua risposta alle terapie.

Se le condizioni della Regina Camilla lo permetteranno, è previsto che torni agli impegni reali già per le celebrazioni della Memoria. Tuttavia, per il momento, i medici hanno suggerito cautela, e non è escluso che il periodo di recupero si protragga. La Royal Family non ha divulgato ulteriori dettagli sulle cure necessarie, segno del desiderio di mantenere una certa riservatezza.