Ancora un errore grossolano da parte della regia del GF Vip che questa mattina ha trasmesso per errore Papa Francesco, dall’Aula Nuova del Sinodo in Vaticano, in occasione del Momento di Riflessione per l’inizio del Processo Sinodale. Il classico esempio di profano che va a fondersi con il sacro.

Regia del GF Vip trasmette per errore Papa Francesco

Gli utenti dei social già ampiamente svegli e connessi alla diretta del GF Vip, all’improvviso si sono ritrovati davanti all’intervento in spagnolo di una donna presente all’importante momento in programma questa mattina e che ha visto Papa Francesco protagonista.

Imbarazzo sui social dove qualcuno ha replicato ironicamente alla visione dell’incontro del Pontefice davanti ai rappresentanti del Popolo di Dio, sottolineando le difficoltà della regia del GF Vip in questa particolare edizione.

E così, dopo aver svelato in anteprima, sempre per errore, la nuova Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver trasmesso accidentalmente il confessionale di Jo Squillo e dopo il commento di alcuni autori udito anche dagli stessi Vipponi, è arrivato direttamente il momento del Papa ripreso dall’ormai fuori controllo regia 2 del reality.