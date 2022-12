Il regalo di Natale che ha ricevuto Edoardo Donnamaria dalla sua famiglia, ha messo in crisi l’intera Casa del Grande Fratello Vip, compresa la sua fidanzata Antonella Fiordelisi.

Rebus gate, Donnamaria svela tutto: “Vi spiego cosa significa”

Una bambola voodoo con un cuore spezzato e la scritta “ex” più il cannocchiale/lente ed alcune parole scritte, hanno immediatamente messo in piedi un rebus che solo di recente Donnamaria avrebbe compreso appieno e, ovviamente, c’entra la sua fidanzata Antonella Fiordelisi:

La cosa è binocolo e lente. Lente guarda da vicino e il binocolo lontano… quindi ‘guarda da vicino gli ex’ mi sembra evidente. Io ho chiesto consigli ma loro dicono lo sai che io non te li posso dare e comunque non si può correggere il sangue, come dire la passione che ti dice di fare una cosa non la puoi correggere ma è come se mi volesse dire che c’è da correggere.

Secondo voi l’interpretazione è giusta?

Personalmente credo che “sangue” sia la “famiglia”. “Non si può correggere il sangue” quindi potrebbe essere riferito alla sua famiglia, come per dire: “scusa se non appoggiamo questa storia e accetta di non poter ‘correggere’ il pensiero della tua famiglia”.