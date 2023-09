“Rebecca Staffelli non è piaciuta”: l’indiscrezione dopo la prima del GF ed il retroscena sulle ship

Rebecca Staffelli ha preso il ruolo di Giulia Salemi nella nuova edizione del Grande Fratello, diventando a tutti gli effetti la regina dei social. Spetta a lei, quest’anno, leggere i commenti social dei telespettatori e, nonostante la prima puntata sia stata senza dubbio molto ricca, se l’è cavata molto molto bene. Eppure secondo le ultime indiscrezioni non tutti l’avrebbero pensata così.

Rebecca Staffelli e le voci dopo la prima del Grande Fratello

Mentre Rebecca Staffelli ringrazia su Instagram per l’affetto ricevuto, postando una Story in cui appare visibilmente commossa per le belle parole dei telespettatori, c’è chi lancia un gossip dal contenuto controverso.

Si tratterebbe di una semplice voce di corridoio che ovviamente non trova alcuna conferma (e probabilmente alcun fondamento), lanciata dal profilo Twitter Agent Beast e secondo il quale i vertici del Grande Fratello non avrebbero apprezzato particolarmente l’operato della new entry:

Arriva la conferma su Rebecca Staffelli, non è piaciuta. Dovranno rivedere la situazione dato che Alfonso è molto amico del padre.

Ovviamente l’indiscrezione non ha trovato concordi neppure i commentatori che sotto al tweet hanno espresso il loro dissenso.

Spunta inoltre anche un’altra indiscrezione da parte del medesimo profilo social e questa avrebbe a che fare con le eventuali ship che potrebbero presto formarsi:

Per quanto riguarda i nuovi abbinamenti, stanno procedendo a comprendere le preferenze del pubblico anche per eventuali ship.

Anche in questo caso non vi è alcuna conferma ufficiale, motivo per il quale si tratterebbe di semplici rumors da prendere con le pinze e con le dovute distanze.