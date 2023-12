Gli atteggiamenti di Sara Ricci contro Beatrice Luzzi, nella Casa del Grande Fratello, non sono piaciuti a parecchi spettatori. Anche Rebecca Staffelli, la giovane che dà voce al popolo social nel corso di ogni puntata, si è espressa contro l’attrice criticandone apertamente i modi.

Le parole di Sara Ricci al Grande Fratello hanno fatto storcere il naso a diverse persone. Oltre al comportamento fuori luogo avuto con Beatrice Luzzi, durante il quale ha persino tirato in ballo un grve lutto di oltre 20 anni fa, la Ricci è riuscita persino a litigare con la costumista del reality.

A rimproverarla erano state Perla Vatiero e Letizia Petris, che avevano contestato il suo atteggiamento poco umile, e Sara si era giustificata spiegando di avere alle spalle una carriera e una immagine da difendere.

Nel frattempo, nelle passate ore Rebecca Staffelli ha deciso di aprire un box domande su Instagram, e rispondendo ad una domanda ben precisa, ha spiegato cosa pensa di Sara Ricci:

Onestamente sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore, altezzosa. Non mi ha fatto impazzire. Trovo poi sia poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle e quindi non puoi capire’. Un po’ meno. Ho sentito anche il discorso che faceva con Letizia e neanche io ho una carriera alle spalle.

Ma se un domani ce la dovessi avere non mi comporterei mai così. Non trovo sia un bell’esempio per noi giovani sentirsi così al di sopra di tutti perché ho una carriera nel mondo dello spettacolo. Va bene, ben per te, ma anche Michael Jackson era in grado di mantenere i piedi per terra.