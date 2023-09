Rebecca Staffelli, intervistata tra le pagine del nuovo numero di Chi Magazine, ha parlato del suo ruolo di regina dei social al Grande Fratello, svelando pure quali sono i suoi concorrenti preferiti del momento.

Sono tutte storie che possono dare tanto, con persone che hanno un vissuto particolare… Certo, sono affascinata dalla storia di Alex, ma anche da quella di Lorenzo…

E poi Anita mi piace molto e Garibaldi sta facendo di tutto per conquistarla, ma… vede, in generale, tutti i concorrenti che ora sono nella Casa hanno attraversato nella vita situazioni spesso complicate e difficili, ma tutti le hanno attraversate o le stanno attraversando in maniera positiva, con il sorriso, come a dire “le cose brutte capitano a tutti quanti, ma tutti quanti possiamo farcela: dai, ce la facciamo!”.

E questo è un bellissimo messaggio che manda il programma.