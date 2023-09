Nello studio del Grande Fratello, al fianco di Alfonso Signorini ci sarà anche Rebecca Staffelli, detta Becky. La giovanissima speaker radiofonica è la figlia del noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, noto per aver consegnato, nel corso della sua carriera nel Tg satirico, oltre duemila Tapiri d’Oro.

Chi è Rebecca Staffelli: età e lavoro

Rebecca Staffelli avrà un ruolo molto importante nel corso di questa edizione del Grande Fratello, ovvero quello di leggere i commenti dei telespettatori durante la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini. Si tratta del ruolo precedentemente ricoperto dall’influencer Giulia Salemi.

Ma come sta vivendo le ore di attesa, in vista del suo esordio nella prima serata di Canale 5? Ecco quali sono state le sue parole:

Ciao amici! E’ ufficialmente partito il countdown. Mancano tre giorni alla prima puntata del GF! Come mi sento? Iperemozionata! Non vedo l’ora, sono gasatissima ma credo in realtà di non avere ancora razionalizzato la meravigliosa opportunità. Sono troppo felice di poter essere la voce del pubblico da casa, questa è una cosa che proprio mi fa impazzire. Forse inizierò a realizzare anche il tutto proprio lunedì quando entrerò in studio. Comunque ci siamo ragazzi, sono grata alla vita e a voi. Di tutto il bene e l’amore che mi state dando.

Ma cosa sappiamo sul conto di Rebecca Staffelli?

Nata a Roma il 21 maggio 1998, Rebecca è la figlia di Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia La Notizia, e di Matilde Zarcone, nota valletta di Buona Domenica durante gli anni ’90. Ha fatto il suo debutto televisivo nel 2018, quando ha condotto il programma Colpo di Tacchi su La5. Inoltre, la giovane Staffelli può vantare una partecipazione nel film Din Don 2.

Rebecca è anche una speaker di Radio 105, che fa parte del gruppo Mediaset. La sua presenza in radio le ha aperto le porte per partecipare a diverse puntate del talent show Amici. Con un seguito di oltre 164.000 follower su Instagram, il suo ingresso nel Grande Fratello rappresenta un’opportunità unica per farsi conoscere ancora di più (e perché no, incrementare il numero di seguaci).