L’eliminazione di Luca Onestini ha letteralmente sconvolto i Vipponi rimasti nella Casa. Dopo la puntata di ieri del GF Vip, i concorrenti hanno avuto modo di commentare quanto accaduto, mostrandosi anche piuttosto sorpresi dall’esito del televoto.

Eliminazione Onestini: la reazione dei Vipponi

Terminata la diretta, Micol Incorvaia non è riuscita a trattenere la sorpresa: “Sono allibita”, ha commentato, mostrando le sue perplessità. A non farsene una ragione sono stati anche Giaele, Tavassi e Oriana, secondo i quali Alberto e Onestini sarebbero stati penalizzati dalla loro appartenenza alla fazione degli Spartani: “Erano due amici e questa cosa non aiuta”.

Giaele è tra coloro che ha mostrato una certa amarezza per il fatto di non poter vedere il loro amico insieme in finale. Alberto si è unito alla conversazione aggiungendo: “Io sono mortificato e dispiaciuto e non era quello che mi aspettavo”. Il giovane è apparso tormentato ed in colpa per l’eliminazione di Onestini, considerandolo un punto di riferimento.

“Ricordati che è un gioco. Lo so che lo hai fatto in buona fede”, lo ha tranquillizzato Tavassi.

A viversela molto male è stata soprattutto Oriana, la quale a Giaele ha poi confidato: “Io me la sto vivendo malissimo, come se fossi nei suoi panni”.