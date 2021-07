La reazione di Veronica Ciardi dopo il duro sfogo di Sarah Nile

Finalmente è arrivata la reazione di Veronica Ciardi al recente sfogo di Sarah Nile dopo il mancato invito al suo matrimonio con Federico Bernardeschi che si è celebrato ieri.

Veronica Ciardi reagisce dopo il duro sfogo di Sarah Nile

Sui social, così come ci fanno sapere i miei amici di Twitter, Veronica Ciardi seguiva Sarah Nile ma non il contrario. C’è da aggiungere un dettaglio non irrilevante alla questione.

Veronica, da che io ho memoria, ha sempre avuto il suo profilo Instagram blindatissimo e lontano dagli occhi indiscreti: cosa vuol dire questo?

Magari Sarah le ha chiesto l’amicizia e la Ciardi non l’ha mai accettata.

Proprio sui social è arrivata la reazione. Ed infatti Veronica Ciardi ha smesso di seguire la sua ex, così come la definisce IlGiornale.

Sempre la stessa testata online, afferma che il motivo del contendere potrebbe essere proprio la gelosia di Bernardeschi:

Dopo l’incontro tra Veronica e Federico qualcosa si sarebbe incrinato. “Lui è geloso di Sarah Nile”, si vociferava sul web e tra le due gieffine ci sarebbero state molte incomprensioni. La Nile alle sue nozze ha voluto la Ciardi al suo fianco. Ma l’invito, a quanto pare, non è stato ricambiato.