Come ben sappiamo, il matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca era naufragato un paio di anni fa. Entrambi hanno avuto altre relazioni e, proprio la ballerina durante Amici 19 aveva conosciuto Valentin.

La reazione di Valentin dopo il bacio tra Todaro e Francesca Tocca

Tra Francesca Tocca e Valentin c’è stata una breve relazione terminata ormai da qualche tempo. Proprio nel periodo in cui la loro passione è pubblicamente esplosa, si vociferava anche che fosse stato il motivo della crisi con Raimondo Todaro.

Queste indiscrezioni non sono state mai confermate ma oggi, dopo il bacio tra Todaro e l’ex moglie che ha sancito l’ufficiale ritorno di fiamma, Valentin è intervenuto duramente tramite il suo profilo ufficiale di Instagram:

Quando chiudi una donna dentro una “gabbia di oro” usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non ha riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te.

VALENTIN RIMANI NELLA TUA "GABBIA" COME DICI TU, NOI ABBIAMO QUESTO #amici21

