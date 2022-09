La reazione di Soleil Sorge dopo l’attacco di Cristina Quaranta al GF Vip

Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta hanno attaccato Soleil Sorge per il modo di comportarsi che ha avuto lo scorso anno nella residenza più spiata d’Italia.

In particolar modo, Cristina Quaranta ha preso le difese di Miriana Trevisan (“la conosco da trent’anni ma non siamo amiche”), aggiungendo che se Soleil Sorge si fosse comportata in quel modo con lei l’avrebbe “affogata”.

Queste parole hanno già scatenato il web e, proprio in merito, anche la Sorge è intervenuta:



Con molta probabilità stasera, quando Soleil commenterà il GF Vip con Pierpaolo Pretelli, dirà qualcosa in più: attendiamo con ansia.

Ha cultura, sa parlare le lingue ma ha dimostrato di non essere intelligente perché non ha detto le cose con educazione. Ha fatto di tutto per essere attaccata.

Pronto l’intervento di Alberto De Pisis in difesa dell’amica:

Nemmeno Soleil mi è piaciuta. Ha una grande cultura, sa parlare e si esprime benissimo. E’ una che quando dice una cosa è abbastanza esuberante nelle sue espressioni. Lei si è esposta moltissimo.

Quanto ti esponi troppo non vincerai mai un reality. O ti esponi oppure fai come Silvestri per arrivare in finale. Non l’ha vinto, l’ha vinto l’altra… però pure lei si è esposta poco. Perché rispetto alle sorelle era quella più pacata e tranquilla.

Soleil a me personalmente non piaceva. Aveva fatto delle battute contro Miriana. Se è una mia amica? Siamo state colleghe la conosco da 30 anni. Siamo agli antipodi, abbiamo due caratteri diversi. Dirti che è una mia amica no, non te lo dico. Ma quando c’è stato da difenderla l’ho fatto.

Nei confronti di Soleil lei è stata una grande signora. Se Soleil lo avesse detto a me certe cose…

Lei aveva già raccontato di essere stata operata. La mancanza di rispetto non ci deve mai stare. Se uno è maleducato io vado fuori di testa. Se tu mi fai provocare sul mio punto debole per me è una cattiveria gratuita ed io ti mando a ‘fancul*, io l’avrei presa ed affogata.

Io sto giudicando quello che ho visto perché sono sicura che se dovessi conoscerla probabilmente ci andrei anche d’accordo.