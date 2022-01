Katia Ricciarelli dopo una puntata del Grande Fratello Vip piena di cattiverie ed insulti, ha nominato Nathaly Caldonazzo, finita a rischio eliminazione insieme a Soleil Sorge e Carmen Russo.

Nathaly Caldonazzo: “Katia è cattiva”, ma Soleil difende la Ricciarelli

Soleil, confidandosi proprio con Nathaly, le ha spoilerato la nomination di Katia Ricciarelli, svelando la sua motivazione:

Ti ha nominato Katia. Lei e Carmen. Perché? Non le è piaciuto l’intervento che hai fatto su Miriana. Non le è piaciuto. E non è cattiva. Le danno fastidio le mancanze di rispetto. Le ha dato fastidio il tuo intervento in puntata.

Nathaly Caldonazzo ci è rimasta male ed ha espresso il suo parere su Katia Ricciarelli:

Ah, Katia mi ha nominato? Dopo che la trucco tutte le volte… Va benissimo. E’ cattiva. Fidati. E’ aggressiva. Troppo. Io mancanza di rispetto? Le ho fatto il massaggio, truccata… Io non posso difendere una madre da sola?

Soleil ha cercato maldestramente di giustificare le parole di Katia su Miriana:

Ma non è mai stata offesa come madre. Il fatto che lei dicesse di essere una madre e quindi il figlio non può vedere certe cose. Se una madre vuole tutelare il figlio lo fa in tutti i sensi. Se vuoi dire che sei una madre, come tantissime donne, sei coerente.

Nathaly però non si è lasciata imbambolare:

No, no… Katia ha detto: “Tu saresti una madre?” e questa è un’offesa perché tu non sai cosa c’è dietro l’universo di una donna che cresce suo figlio da sola. Quello che ha passato. Io da madre ho preso le difese. Non mi è piaciuto nemmeno “carogne” quelle altre cose che ha detto… Non è che puoi dire di tutto perché sei grande. Subito si inviperisce. Anche meno. io sono una donna grande e mi tratti con rispetto. Dal momento in cui tu mi manchi di rispetto io manco di rispetto a te. Io ho chiuso con mia suocera per questo. Oh. Che delusione. Sentivo un’energia negativa, sai quelle cose… Non mi sbagliavo.

Mi raccomando amici, salviamo Queen Nathaly!

