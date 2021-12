Franco Bortuzzo ha fatto una sorpresa a Manuel nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Il papà manager ha pensato bene di citare tutti (tra poco faceva pure il nome di Federica Calemme) tranne Lulù Selassiè.

L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere. – riporta Biccy.it – Hai fatto un bel percorso, ci sono stati momenti difficili e momenti facili, ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice.

Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Mi sono fatto un tatuaggio come lui. Ho visto che con Alex ti sei divertito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri. Continua il tuo percorso.