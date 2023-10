Paolo Masella è il concorrente più conteso nella Casa del Grande Fratello ma, nonostante l’interesse di Anita Olivieri e Valentina Modini, pare che il macellaio abbia occhi solo per l’amica Letizia Petris.

Nonostante Letizia consideri Paolo una figura indispensabile dentro la Casa del Grande Fratello, la ragazza ha fuori un fidanzato e non intende mettere in discussione la sua storia.

In queste ore anche Garibaldi ha svelato a Letizia l’interesse di Paolo ma lei è stata chiara:

Sì me lo state dicendo tutti che lui ha un interesse e che gli piaccio. – riporta Biccy.it – Io non lo so, devo dire che non me l’ha mai detto sinceramente, non si espone con me in quel senso. Sono lusingata perché è un ragazzo magnifico e posso solo dire cose belle su di lui.

Però io ho una persona fuori che amo tanto e quindi continuo con le mie idee. Non vengo di certo al Grande Fratello a trovare l’amante. Non esiste, io non faccio questo tipo di cose. Gli voglio un bene dell’anima e per me è già un amico.

Lui è fondamentale per me qui dentro. Sono anche certa che mi porterò fuori la sua amicizia. Ma questo al 100%. Però ricordiamoci che io ho una persona fuori, sono fidanzata, sono innamorata e anzi, ci soffro pure di non poterci stare insieme.