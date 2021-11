Pago intervistato da Casa Chi ha parlato dell’ex moglie Miriana Trevisan, svelando cosa ne pensa del suo rapporto con Nicola Pisu: ci sarà un futuro fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip?

Miriana è così come la vedi. Le sue punzecchiate le ha sempre avute, non costantemente ma ogni tanto viene fuori con cose del genere come nominare Sophie. Lei non ci pensa troppo, se deve dire qualcosa la dice.

L’ex marito ha esordito confessando di essere rimasto un po’ perplesso dalla nomination della scorsa puntata a Sophie Codegoni:

Pago ha svelato anche se immagina un futuro (fuori dal GF Vip) tra Nicola e Miriana:

Se può nascere qualcosa di concreto con Nicola fuori dal GF Vip? Non lo so… lei è molto misteriosa e non sta facendo capire niente. Da come conosco Miriana non li vedo insieme ma è una mia visione ad istinto. Lei è frenata dalle telecamere, quello è sicuro. Non so se senza andrebbe oltre, non te lo so dire.