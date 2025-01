La reazione dei concorrenti dopo l’eliminazione di Helena dal GF – VIDEO

L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha lasciato tutti a bocca aperta. La modella brasiliana, protagonista di numerosi scontri all’interno della Casa, in particolare con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ha abbandonato il reality show con percentuali sorprendenti. L’uscita di scena di una delle candidate più forti ha generato stupore tra gli inquilini e il pubblico.

Subito dopo la diretta, i concorrenti, guidati da Javier Martinez, hanno voluto omaggiare Helena con un sentito brindisi. Un gesto simbolico che ha evidenziato quanto la sua eliminazione abbia colpito profondamente tutti.

Stefania Orlando ha tentato di analizzare quanto accaduto durante una chiacchierata con il pallavolista argentino. «Ci siamo rimasti tutti. Ma Helena, ovviamente, se non fosse successa questa cosa non sarebbe mai uscita. È stata una cosa comunque forte».

Stefania ha poi aggiunto: «Sono sicura che se non ci fosse stata la cosa del bollitore non sarebbe stata eliminata. Lei è una bravissima ragazza, in quell’occasione ha fatto uno sbaglio».

Il gesto del bollitore: il fattore determinante?

Secondo molti, l’episodio del bollitore potrebbe aver influito sul giudizio del pubblico. Anche Javier ha espresso un’opinione simile, confermando che quel gesto ha probabilmente penalizzato Helena agli occhi dei telespettatori.

Lele: “Mi dispiace (per Helena)”

Javier: “Eh cazzo”

Stefania: “Helena ovviamente se non fosse successa questa non sarebbe mai uscita, questa cosa l’ha penalizzata”

Amanda Lecciso, profondamente colpita dall’uscita di Helena, ha pianto a lungo, confortata da Javier e Emanuele Fiori.

Amanda ha ammesso di sentirsi sola e di temere di non farcela senza la sua amica.

A ” è uscita una persona che c’era, mibgiaradva negli occhi…mi sento sola”..

Le critiche di Shaila Gatta: parole dure per gli altri concorrenti

Non sono mancate le critiche. Shaila Gatta ha espresso il suo disappunto verso gli altri concorrenti, accusandoli di falsità: «Mi fanno morire perché non ti cagan*, poi esce una persona e tutti che ti abbracciano. Si pensano che siamo scemi».