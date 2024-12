La reazione dei cantanti di Sanremo 2025 dopo l’annuncio: ecco il commento di Giulia De Lellis

Il Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio, ha già acceso gli animi grazie all’annuncio dei 30 Big in gara, fatto da Carlo Conti durante l’edizione delle 13.30 del Tg1. I social si sono subito riempiti di emozioni e racconti condivisi dai protagonisti, con momenti di gioia, ironia e un pizzico di polemica.

Le emozioni dei Big di Sanremo 2025: dai Coma Cose a Fedez

I Coma Cose , al momento dell’annuncio, si trovavano in un bar con amici e hanno celebrato con un bacio tra gli applausi.

, al momento dell’annuncio, si trovavano in un bar con amici e hanno celebrato con un bacio tra gli applausi. Francesco Gabbani , invece, ha seguito il telegiornale dalla macchina con la compagna: “Sempre un’emozione, incredibile. Grazie, Carlo!”, ha commentato emozionato.

, invece, ha seguito il telegiornale dalla macchina con la compagna: “Sempre un’emozione, incredibile. Grazie, Carlo!”, ha commentato emozionato. Marcella Bella , dal divano di casa, ha dedicato la partecipazione ai fan: “Una grande gioia, dopo tanti anni torno a Sanremo”.

, dal divano di casa, ha dedicato la partecipazione ai fan: “Una grande gioia, dopo tanti anni torno a Sanremo”. Fedez, con il suo stile giocoso, ha lanciato coriandoli dal divano, accompagnato dal suo cane, e ha poi condiviso una foto in videochiamata con Emis Killa, scrivendo: “Almeno c’è uno con cui posso parlare”, in riferimento al dissing recente con Tony Effe.

Tony Effe e Giulia De Lellis: intreccio social e fiori sanremesi

Tony Effe, noto per il suo stile provocatorio, ha reagito con ironia. Ha pubblicato una storia su Instagram mentre mangiava un piatto di pasta, senza commenti, ma con un atteggiamento che sembrava dire: “Non mi scompongo”.

Quasi in contemporanea, la sua compagna Giulia De Lellis ha condiviso una foto di un biglietto trovato in un biscotto della fortuna: “Una giornata fantastica! Perfetta per intraprendere qualsiasi iniziativa”.

Il post, corredato da emoticon floreali, è stato interpretato dai fan come un incoraggiamento per il traguardo raggiunto da Tony. Un gesto semplice ma significativo, che ha confermato l’affiatamento tra i due e acceso ulteriormente i riflettori sulla coppia più chiacchierata del momento.

Elodie: da smentite virali alla conferma

Anche Elodie, inizialmente impegnata nella promozione di Mufasa: Il Re Leone, aveva più volte smentito la sua partecipazione a Sanremo durante alcune ospitate in TV. Dopo l’annuncio ufficiale, ha condiviso un montaggio divertente delle sue dichiarazioni passate, seguito dal momento in cui Carlo Conti ha pronunciato il suo nome.

Sanremo 2025, un cast ricco di emozioni e dinamiche

Con artisti come Fedez, Tony Effe, Elodie, Francesca Michielin e The Kolors, Sanremo 2025 si prospetta non solo un grande evento musicale, ma anche un teatro di emozioni, intrecci personali e scontri da risolvere o rilanciare. Non resta che attendere febbraio per scoprire come questi protagonisti animeranno il palco dell’Ariston.