Antonella Fiordelisi si è accorta di essere uscita nella sua zona di comfort dopo i fischi del pubblico. Ieri sera, l’ex di Lenticchio si è dovuta confrontare con Edoardo Donnamaria, durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi reagisce ai fischi del pubblico

La Fiordelisi ha scoperto le parole agghiaccianti che le ha riservato Edoardo, ormai al limite della sopportazione per via degli attacchi ripetuti e delle prese di posizione dell’influencer da un milione di follower.

Durante la prima parte del loro confronto, Donnamaria ha ricevuto gli applausi del pubblico e di contro, la Fiordelisi si è beccata i fischi che l’hanno sicuramente destabilizzata, affermando di non voler più proferire parola.

Nel corso di un blocco pubblicitario, quindi, Antonella ha reagito ai fischi del pubblico presente in studio con una chiara affermazione:

A me interessa del pubblico a casa, non di quello in studio!

Non Antonella convinta che il dissenso del pubblico in studio non rispecchia quello che pensa di lei il pubblico da casa e invece quando uscirà vedrà il film che si è fatta per 4 aerei e 2 robe urlate col megafono…. #gfvip pic.twitter.com/i2cdiBHEGY — Wanda ⚡ (@bebe_am9) January 3, 2023

Dopo la puntata la Fiordelisi si è anche sfogata con Nikita: