Come sta reagendo Antonella Fiordelisi alla rottura con Edoardo Donnamaria? Secondo i fan il suo “silenzio” è molto maturo e giusto, specie per proteggere la sua storia dal gossip dopo la fine del Grande Fratello Vip.

“Adoro questo tuo silenzio. – scrive una fan della Fiordelisi – Sei cresciuta molto. Riposati e staccati da questo mondo social in gran parte malato, ti mando un forte abbraccio e forza che tornerà presto il sereno”.

Antonella ha risposto alla sua follower con due faccine: le mani che pregano e il cuore.

Per me, una bellissima e forte dimostrazione🤏🏼☀️ #donnalisi pic.twitter.com/2zwvEqk1Df

Nel frattempo oggi Antonella Fiordelisi potrebbe passare la giornata in barca con un’altra amatissima gieffina: Dayane Mello.

Ecco il tweet che lo confermerebbe:

Oggi si vive per questa probabile reunion! 😌

2 donne vere che dicono le cose in faccia, senza grilli per la testa!

Una mala chica disse:

“Non fingo false simpatie per essere simpatica a tutti. A me non interessa niente del pensiero degli altri” (Harley Quinn)#fiorde #donnalisi pic.twitter.com/gO4xWHHCZS

