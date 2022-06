Tris di reality show per la rete ammiraglia di Casa Mediaset. La Talpa torna finalmente in onda e potrebbe essere realizzata anche per conto della Fascino di Maria De Filippi. Non solo Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip per Canale 5, ecco tutti i retroscena proposti da TVBlog.

Tris di reality show su Canale 5: GF Vip e “mix” dell’Isola e La Talpa

Secondo quanto apprende TvBlog la Talpa tornerebbe in onda nella prossima stagione tv di Canale 5 ma attenzione e qui sarebbe la novità, non al posto dell’Isola dei famosi, ma insieme al reality condotto da Ilary Blasi. Per la prossima primavera dunque potremmo vedere in onda Isola e Talpa contemporaneamente, magari la prima per esempio di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze di palinsesto del momento. La Talpa per altro che potrebbe essere realizzata per conto di Mediaset dalla Fascino di Maria De Filippi, riflessioni in corso su questa eventualità.

Nonostante the pipol tv avesse parlato di un “destino” incerto dell’Isola dei Famosi, pare che il reality non si muoverà da Mediaset (per fortuna!).

Nel frattempo, TVBlog prosegue:

Una stagione quindi la prossima con un tris di reality per Canale 5. A settembre la settima edizione del Grande fratello vip diretto e condotto da Alfonso Signorini, in partenza precisamente lunedì 19 settembre e poi in primavera la messa in onda contemporanea nella modalità che vi abbiamo raccontato sopra dell’Isola dei famosi e della Talpa.