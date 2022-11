Se c’è una cosa che mi piace molto di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, questo è il rapporto che si è creato tra Patrizia Rossetti e Nikita Pelizon, bello e materno come se fossero mamma e figlia.

Patrizia Rossetti e Nikita Pelizon sono la cosa più bella di questo GF Vip

Patrizia, parlando con Luca e Wilma, aveva già parlato il carattere bello e particolare di Nikita: “È molto diversa da noi, all’inizio ho fatto un po’ di fatica. E’ molto particolare ma l’ho trovata molto coerente. Non ti attacca mai, si impone proprio di non avere reazioni perché non le piace avere discussioni, però è anche quella che ha una sensibilità particolare perché lei si accorge di cose che gli altri non notano”.

Nikita ha parlato con Patrizia del suo fidanzato fuori e la Rossetti ha fatto un discorso perfetto:

Magari un giorno diventerai una pittrice famosa e non te ne fregherà più niente della TV ma è sempre una scelta tua. Se ci rimane male per il gioco non è intelligente. Se ti conosce e capisce un po’ le regole del gioco… io ti vedo qui dentro, non fai niente di strano. Giochi con George come se fosse tuo fratello, ti diverti ad inventare le canzoni, ogni tanto fai gli urli come una pazza scatenata e parli con gli uccelli. Se sono riuscita a capirti io come può non capirti lui. Io ho detto di te che hai un amore nei confronti della vita perché apprezzi qualsiasi cosa proprio perché sei arrivata al baratro di perderla. Che bella che sei, perché apprezzi ogni cosa, io magari no… prima avevi una risata che esprimeva proprio voglia di vivere, quindi… se lui non lo capisce è un pirla!

Che voglia di andare a fare un aperitivo con Patty e il suo incredibile mondo.

Ecco i VIDEO.

