Clarissa Selassiè ospite di “Non succederà più” su Radio Radio, oltre a parlare di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, chiacchierando con Giada Di Miceli ha detto pure cosa ne pensa del rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip.

Manuel mi è sempre piaciuto come ragazzo. Sono molto felice che loro si stiano finalmente lasciando andare. Lulù nel momento in cui la sai prendere è una favola. Era come se prima lui avesse la pulce nell’orecchio da altri concorrenti, poi si è lasciato andare.

Penso che Manu fosse sempre stato innamorato di Lulù anche all’inizio intendo, ma non si voleva lasciare andare. Altra gente che stava accanto a lui non aveva le sue stesse intenzioni, facevano far star male due ragazzi innamorati.