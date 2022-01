Paola Di Benedetto ha spento 27 candeline all’ombra del Duomo con tanto di fiori rosa. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip era circondata da molti amici tra cui anche Giulia Salemi. Assente, invece, il suo ex Federico Rossi.

Paola Di Benedetto, ex gieffina, showgirl e conduttrice radiofonica, ha festeggiato lo scorso weekend il compleanno in un noto locale milanese. – scrive Chi tra le chicche di gossip – Cinquanta invitati a cena con posti a sedere.

Tra gli invitati non si è visto il suo ex, il cantante Federico Rossi. I rapporti tra i due sono gelidi e Paola ha scelto di non averlo intorno in occasione della propria festa.

Assente anche Ludovico Tersigni, conduttore di X Factor 2021, ma solo per motivi di lavoro, perché lui sarebbe stato tra gli invitati “del cuore” di Paola.