Raoul Bova, dopo la bufera bacia una collega in pubblico: la foto

Raoul Bova e Beatrice Arnera: complicità sospetta a pranzo a Roma

Nuovo avvistamento “caldo” per Raoul Bova, che torna al centro dell’attenzione dopo un’estate movimentata. L’attore 54enne è stato fotografato da Dagospia durante un pranzo al ristorante Quinto, a Roma, in compagnia della collega Beatrice Arnera, classe 1995, attualmente sua partner nella fiction “Buongiorno, Mamma”, in onda su Canale 5.

Secondo quanto riportato, tra i due non sono mancati momenti di evidente confidenza: abbracci, carezze e perfino qualche bacio, notati anche dagli altri clienti presenti nel locale. Una situazione che non è passata inosservata, alimentando nuove voci sul legame tra i due attori.

A sorprendere ancora di più sarebbe stato un improvviso momento di commozione di Bova, che si sarebbe lasciato andare alle lacrime proprio durante il pranzo, suscitando curiosità tra gli avventori.

Dalle polemiche estive al gossip d’autunno

Questa nuova apparizione arriva dopo lo scandalo degli audio privati inviati da Bova a Martina Ceretti, resi pubblici da **Fabrizio Corona nei mesi scorsi. Gli audio, dal contenuto piuttosto esplicito, hanno fatto molto discutere, occupando le cronache rosa per gran parte dell’estate.

Ora, con l’inizio della stagione televisiva, l’attore torna protagonista anche sul fronte gossip, riportando l’attenzione su di sé non solo per i suoi ruoli in fiction di successo, ma anche per la sua vita privata.

Resta da capire se si tratti solo di un’amicizia particolarmente affettuosa tra colleghi o se dietro a questo pranzo si nasconda qualcosa di più. Intanto, gli occhi dei media restano puntati su Raoul Bova, che ancora una volta riesce a far parlare di sé, nel bene o nel male.