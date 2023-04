Nella prima serata di ieri è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 22, al termine della quale è stato eliminato Ramon Agnelli. Il ballerino è arrivato al ballottaggio finale con il cantante Cricca. La decisione sull’eliminato è stata come sempre comunicata dalla conduttrice Maria De Filippi in casetta.

Ramon Agnelli eliminato ad Amici 22: il primo commento a caldo

L’annuncio del nuovo eliminato di Amici 22 è stato seguito dall’applauso da parte degli altri concorrenti, riservato a Ramon Agnelli. Per il ballerino però non sono mancate le belle notizie poichè ha vinto una borsa di studio alla Complexions di Desmond Richardson in America.

Ramon avrà la possibilità di sfruttare la borsa di studio della durata di sei mesi con la possibilità di esibirsi questa estate. Ramon, commosso, ha commentato:

Grazie, grazie di tutto. Siete stati una famiglia per me. Vi voglio bene, non vi spaventate perché il gioco va avanti. Dovete essere felici di essere qui, fuori continuiamo a fare ciò che amiamo.

Successivamente ai microfoni di WittyTv ha aggiunto:

E’ un momento difficile, triste, però felice di essere arrivato fino a qua. Di aver fatto un percorso lungo, bello, emozionante, dove mi sono completamente messo a nudo. Ho lottato per il Ramon che sono veramente, ho cercato di dare il meglio che potevo e adesso guarderò i ragazzotti da casa e sarò il fan numero 1. Sono entrato ad Amici con una corazza che mi sono creato fuori, dal primo giorno ho deciso di non doverla più tenere e di lasciarmi andare per quello che sono veramente. Non mi aspettavo di arrivare fino a qua e questa è già una grande vittoria. Mi aspettavo che fosse più facile, invece è davvero difficile. Lavori tanto, impari tantissimo e hai davvero un sacco di persone che ti stanno dietro e che ti vogliono bene e gioiscono per quello che fai.

Infine un messaggio ai suoi ex compagni di avventura:

Hanno riempito gran parte del mio cuore che mi porterò dietro per tutta la vita. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni ed anche a me. Si ritorna in America, a New York, con una nuova compagnia ed un nuovo lavoro. Speriamo bene.