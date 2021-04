Alessandra Rametta, meglio conosciuta solo come Rametta, è una influencer, tik toker e imitatrice social che sta spopolando per via delle sue bonarie prese in giro a Giulia De Lellis, Chiara Ferragni, Chiara Nasti, Barbara d’Urso e Maria De Filippi.

Rametta, chi è la tik toker imitatrice di Giulia De Lellis

Ma chi è Alessandra Rametta? Classe 1999 è di Ciampino e studia all’università (anche se non ha nascosto di avere qualche problema al momento). La sua popolarità è letteralmente esplosa su Tik Tok dopo la pubblicazione di video divertenti e imitazioni.

Pian piano il suo successo è sbarcato pure su Instagram. In una recente intervista rilasciata tra le pagine de Il Messaggero, ha raccontato di preferire tra tutti i personaggi imitati, Giulia De Lellis (forse l’unica che le riesce davvero bene a mio avviso):

Ha cominciato come influencer e ora conduce il programma Love Island. È autentica come ai tempi di Uomini e Donne. C’è chi invece, col successo, cambia.

Rametta ha specificato che i social non sono – al momento – il suo impegno principale ed ha parlato pure dei suoi guadagni:

Tik Tok mi fa guadagnare qualcosa, ma giusto per levarmi degli sfizi. Con i primi soldi mi sono comprata un telefono nuovo.

Fidanzato e gossip con Andrea Bondelli

Alessandra Rametta era fidanzata da tre anni con Francesco. Proprio quest’ultimo si è recentemente sfogato su Instagram dopo aver visto un avvicinamento sospetto tra la sua dolce metà e Andrea Bondelli (altro tik toker celebre).

Lei però ha smentito parlando solo di amicizia:

Sulla mia vita sentimentale non volevo espormi, ma tanto vedo che ci pensa la gente al posto mio. Non sto molto bene ora, in questi mesi alcune cose non andavano, stop. Il resto delle cose fanno parte della sfera privata mia e dell’altra persona in questione. E riguardo Andrea Bondelli, il nostro rapporto di amicizia l’ho portato alla luce del sole proprio perché non c’è nulla di male, anzi. Spero capiate e rispettiate certe situazioni.