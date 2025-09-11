Raimondo Todaro sta con un’ex protagonista di Uomini e Donne?

Raimondo Todaro vicino a una ex protagonista di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Dopo la rottura definitiva con Francesca Tocca (qui per un suo gossip), per Raimondo Todaro potrebbe esserci un nuovo interesse sentimentale. Nelle ultime ore è emersa una voce piuttosto curiosa che lo collega a un volto noto del programma Uomini e Donne.

La rottura definitiva con Francesca Tocca

La storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca si è ufficialmente conclusa qualche mese fa, dopo un periodo di crisi che ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa. I due ex coniugi, genitori di una bambina, hanno scelto di lasciarsi pur mantenendo un rapporto rispettoso e affettuoso.

In un’intervista a Verissimo, Francesca aveva spiegato così la decisione: “Abbiamo fatto il possibile per salvare il nostro matrimonio, per noi stessi, per nostra figlia e anche per le nostre famiglie. Ma ci siamo accorti che non stavamo più bene. Tra noi c’è ancora un affetto profondo. A volte il vero amore è lasciare andare, e lo abbiamo fatto entrambi. Saremo sempre presenti l’uno per l’altra.”

Ecco il nome dell’ex protagonista di Uomini e Donne

Adesso però il nome di Todaro è finito accanto a quello di un’ex protagonista di Uomini e Donne: Gaia Gigli. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano sui social, una follower avrebbe segnalato un presunto avvicinamento tra il ballerino e l’ex corteggiatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Gigli (@gaiagigli.privato)

Gaia era stata la scelta finale di Daniele Paudice e aveva lasciato lo studio del dating show proprio insieme a lui. Tuttavia, la relazione tra i due è naufragata dopo pochi mesi. Da allora Gaia ha preferito rimanere lontana dai riflettori, almeno fino a ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Paudice (@paudicedaniele)

A far nascere i sospetti sono state alcune interazioni social tra lei e Todaro, che non sono passate inosservate agli occhi più attenti del web. Commenti, like e una certa frequenza nei contatti online hanno fatto scattare la curiosità dei fan.

Nessuna conferma, ma i segnali ci sono

Per il momento, né Raimondo né Gaia hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Si tratta quindi solo di voci non ancora confermate. Ma si sa: nel mondo dello spettacolo, i primi segnali di una frequentazione spesso arrivano proprio dai social.

In attesa di capire se tra i due ci sia davvero qualcosa in più di una semplice simpatia, l’attenzione del pubblico resta alta. Sarà solo un’amicizia o c’è davvero un flirt in corso?