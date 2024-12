Raimondo Todaro torna ad Amici 24 e scoppia la lite in studio: allieva “sminuita”, cosa è successo

Dopo la sua uscita di scena dal talent di Maria De Filippi, Raimondo Todaro è tornato ad Amici 24 nel ruolo di giudice di ballo. Quello che però è successo nell’ultima registrazione di ieri ha attirato l’attenzione di molti, in quanto il suo ritorno ha scatenato una forte lite in studio.

Raimondo Todaro torna, ma il clima è teso ad Amici 24

Cosa è successo ad Amici 24, nel corso della registrazione di ieri 12 dicembre e relativa alla prossima puntata di domenica? A svelarcelo è stato il sito SuperGuidaTv.

Todaro, ex professore di ballo di Amici, è stato introdotto come giudice della gara di ballo. Dopo essere rimasto molto colpito da Daniel, al punto da definirlo pronto per il Serale, dopo l’esibizione di Alessia si è aperta una discussione accesa in studio tra Raimondo e Alessandra Celentano:

Alessia e Francesca. Alessia balla sulle note di Mi gente. Francesca balla sulle note di Stand by me. Su Alessia si apre una discussione tra Raimondo e la Celentano. La ragazza danza un assolo di latino e per far vedere che sa fare anche i passi a due balla poi una coreografia di latino contaminato in coppia con Umberto. Se Alessia è stata criticata da Todaro, Francesca, invece, ha ricevuto un sacco di complimenti. Per Todaro lei è precisa e potente.

Ciò che colpisce è però proprio la forte discussione tra i due maestri di danza, che continuano ad avere, in merito, idee del tutto divergenti. Anche dopo la sua uscita di scena, dunque, Raimondo non riesce a trovare un punto di incontro con Alessandra. Sempre secondo le anticipazioni, apprendiamo:

Todaro ha criticato Alessia, per lui non è allo stesso livello di quelli che fanno i balli di coppia o i passi a due. La ballerina si è sentita sminuita. Alessia ha detto che lei è la prima campionessa di solo e che le gare di solo sono una novità e lei ha aperto un capitolo.

Ed ancora: