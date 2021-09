Dopo l’appello di Alessandra Celentano a Maria De Filippi in merito all’ingresso di Raimondo Todaro nella scuola di Amici 21. Proprio il diretto interessato ha voluto replicare rispondendo alla professoressa di danza.

Raimondo Todaro risponde ad Alessandra Celentano: le porte di Amici 21 sono spalancate

Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?

Queste le parole della Celentano.

Ho letto quest’estate l’intervista di @Raimondo_Todaro su @OGGI_online. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe 😀 Maria perché non prenderlo? @AmiciUfficiale #Amici21 — Alessandra Celentano (@Ale_Celentano) August 31, 2021

A distanza di alcune ore la risposta di Raimondo:

Cara Alessandra, anzi scusi… maestra Celentano. Sono Pronto! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola…ma ci sono tante sfumature…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)



Aggiungiamo che, dopo il tweet di Alessandra Celentano, proprio la pagina ufficiale di Amici 21 ha voluto condividerlo a testimonianza del siparietto messo in piedi per ufficializzare la presenza di Todaro dentro la scuola più famosa d’Italia.

L’ex ballerino di Ballando con le stelle intervistato dal settimanale Oggi aveva smentito questa indiscrezione giurando, addirittura, sulla figlia: