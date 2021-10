Raimondo Todaro e Francesca Tocca: riavvicinamento grazie ad Amici 21?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono ritrovati a lavorare insieme grazie a Maria De Filippi e ad Amici 21. Secondo gli ultimi rumors, dopo la separazione i due ex si starebbero riavvicinando sempre di più e c’è già chi ipotizza un ritorno di fiamma. Dal matrimonio tra i due è nata la piccola Jasmine ma la coppia nel 2019 ha deciso di separarsi.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: ritorno di fiamma?

La causa della separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca non è mai stata resa nota anche se in tanti hanno ipotizzato che la causa possa essere il tradimento della ballerina con il danzatore ed ex concorrente di Amici, Valentin. Era stato poi Raimondo a spiegare al settimanale Oggi in una intervista dell’estate del 2020:

Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme io e lei. Rimane sempre un grande affetto e stima, ma non c’era più quel formicolio allo stomaco che provavo una volta. Ad un certo punto ti rendi conto che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner. Anche lo stesso mazzo di fiori non lo vedevamo più con lo stesso sguardo, ma ognuno con i propri occhi.

Todaro aveva usato parole di grande stima nei confronti della sua ex moglie, alla quale aveva augurato tutto il meglio.

Dopo la puntata di ieri di Amici 21, andata eccezionalmente in onda di lunedì al posto di Uomini e Donne, è rispuntato il rumors legato ad un loro presunto riavvicinamento. Nelle sue Instagram Stories, l’influencer Amedeo Venza ha rispolverato un post del settembre 2021 lanciando uno scoop:

Questa sera Raimondo e Francesca insieme a cena con le rispettive famiglie… Che ci sia un ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Ed ha aggiunto un commento sull’attuale situazione:

Un mese fa era arrivata la segnalazione di un ritorno di fiamma tra la ballerina Tocca e il professore di Amici Todaro… Oggi, fonti vicine fanno sapere che i due si stanno riavvicinando sempre di più a piccole dosi.

I due diretti interessati al momento non hanno confermato nulla, ma ricordiamo che i due hanno in comune una bambina e che i loro rapporti sono di forte affetto e stima reciproci. Inoltre da qualche settimana condividono anche lo stesso lavoro.