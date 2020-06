Dopo settimane di silenzio, finalmente Raimondo Todaro ha parlato a cuore aperto della sua situazione sentimentale chiarendo i rapporti con la ex moglie Francesca Tocca. Una rottura, quella tra i due ballerini, che sui social è stata in parte attribuita all’arrivo della vita della Tocca di un terzo incomodo, Valentin Dumitru, allievo di Amici 19 dove Francesca ricopre il ruolo di ballerina professionista. Ma qual è la verità? Mentre si vocifera un nuovo avvicinamento tra Francesca e Valentin, Todaro ha rotto il silenzio nel corso di una intensa chiacchierata con Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi.

Raimondo Todaro rompe il silenzio sulla sua ex Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha trovato davanti a sé un ottimo ascoltatore ed ha deciso di aprire il suo cuore e parlare per la prima volta, apertamente, della rottura con Francesca Tocca. Ed ha confermato che non c’è stata alcuna infedeltà da parte dell’ex moglie. Perchè Todaro ha voluto pubblicare un post social per comunicare la sua rottura con la ballerina?

Per far arrivare l’informazione diretta e immediata al pubblico. L’ho fatto per rispetto di tutte le persone che ci hanno sempre seguito in TV e sui social. Mi sembrava doveroso mettere la situazione in chiaro.

Parlando del modo in cui i sentimenti sono cambiati, il ballerino ha proseguito:

Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta […] Sai, a un certo punto ti accorgi che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner. Anche lo stesso mazzo di fiori non lo vedevamo più con lo stesso sguardo, ma ognuno con i propri occhi.

Adesso, ammette, sono in rapporti “ottimi”:

Lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. E le auguro di trovare tutto il meglio del mondo, che forse non sono stato capace io di darle.

Ma cosa ha scatenato la crisi che ha portato infine alla rottura tra i due?

Non c’è stato un vero e proprio fattore che ha scatenato la crisi. Credo che siamo una delle poche coppie a non essersi lasciata per tradimenti. Il nostro legame si è spento piano piano, in modo molto naturale. Con Francesca siamo diventati prima una coppia nel ballo e poi anche nella vita. Insieme giravamo il mondo per le gare e nel momento in cui si è allontanata per prepararsi con un altro ballerino, ho sentito la sua mancanza. Allora sono andato a riprenderla e il giorno successivo siamo andati a vivere insieme, ci siamo fidanzati e sposati. Il ballo ci ha uniti, ma non ci siamo divisi per lo stesso motivo.

Adesso, ammette, il suo cuore batte solo per una persona: sua figlia Jasmine, “mio più grande amore”.