Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme. A due anni di distanza dalla loro separazione, la coppia, tornata anche a lavorare insieme durante Amici 21, ha confermato il ritorno di fiamma con un bacio.

Proprio ieri Raimondo Todaro, ospite di Silvia Toffanin durante Verissimo, aveva lasciato aperte le porte del suo cuore in funzione di un ipotetico riavvicinamento con la sua ex moglie e mamma di sua figlia:

Una risposta ambigua che aveva lasciato aperta la porticina ad un ritorno tra i due ex coniugi.

Il ballerino ha parlato anche della piccola Jasmine, la figlia avuta da Francesca Tocca 8 anni fa:

Jasmine fa ginnastica artistica, però balla anche. In casa lo fa sempre. Guarda i video dei ballerini di Amici, soprattutto di Giulia Stabile. Nel nostro stile, la sua mamma è la miglior ballerina che ci sia. Se vorrei che Jasmine diventasse una ballerina? A me piacerebbe che lei fosse felice. Se sarà felice con la danza ben venga. Se proprio deve scegliere la danza, spero che scelga uno stile in cui balli da sola e non in coppia. Sono geloso.