Raimondo Todaro fidanzato con un’ex scelta di U&D: la sua verità

Un’ex protagonista di Uomini e Donne è la nuova fiamma di Raimondo Todaro? Lui svela la verità.

Raimondo Todaro interviene sui gossip, “fidanzato con una protagonista di Uomini e Donne”: ha una storia con Gaia Gigli?

Nelle ultime ore, i social sono stati travolti da un’indiscrezione che ha fatto rapidamente il giro del web: Raimondo Todaro e Gaia Gigli sarebbero una nuova coppia. La voce è partita da una segnalazione arrivata all’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso uno screenshot nelle sue storie Instagram. Nel messaggio si parlava di un presunto avvistamento del ballerino e della giovane estetista in atteggiamenti confidenziali, facendo pensare a un possibile flirt in corso.

La risposta di Raimondo Todaro, è fidanzato con Gaia di Uomini e Donne? lui fa chiarezza

Non è tardata ad arrivare la reazione del diretto interessato. Con un video caricato nelle sue Instagram Stories, Raimondo Todaro ha affrontato i rumors con grande ironia, leggendo un messaggio scherzoso diretto proprio a Gaia:

“Ciao Gaia, piacere, sono Raimondo. Volevo solo dirti che da oggi siamo fidanzati. Me l’hanno detto degli amici… pare che stiamo insieme. Io non lo sapevo, ma va bene così! Anche se non ci siamo mai visti, né sentiti, mi sembrava il caso di presentarmi!”.

Una smentita elegante e ironica, che ha subito chiarito la situazione.

Gaia Gigli risponde: nessuna relazione

Anche Gaia Gigli, protagonista involontaria del gossip, ha deciso di intervenire condividendo il video di Todaro sul proprio profilo. Il gesto ha confermato che tra i due non c’è alcun tipo di relazione e che entrambi hanno preso con leggerezza la notizia, ritenendola infondata e totalmente inventata.

Tutto falso: nessun legame tra i due

Ad oggi, quindi, Raimondo e Gaia non si conoscono nemmeno personalmente. La presunta love story si è rivelata essere solo una voce priva di fondamento, amplificata dai social e alimentata dal passaparola. Nessuna conferma, nessun indizio reale: solo un altro caso di gossip nato dal nulla.

In conclusione, Raimondo Todaro è single e non ha nessun legame sentimentale con Gaia Gigli. La notizia è stata smentita da entrambi con una buona dose di autoironia, dimostrando che, a volte, basta un messaggio sui social per creare una coppia… che non esiste.