Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? La foto

Amici: Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo vicini? La segnalazione che riaccende il gossip

Nelle ultime ore il mondo del gossip si è scosso con nuove voci su un possibile riavvicinamento tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, coppia la cui storia sentimentale continua ad attrarre l’attenzione del pubblico.

Gli ex coniugi sempre uniti per la figlia

La ballerina e l’ex prof di Amici avevano annunciato ufficialmente la loro separazione a gennaio attraverso un comunicato condiviso, sottolineando però l’impegno a mantenere un rapporto pacifico e rispettoso, soprattutto per il benessere della loro bambina, Jasmine. Una scelta che suscitò rispetto e apprezzamento da parte dei fan.

A luglio, almeno in apparenza, sembravano davvero sulla buona strada: Francesca e Raimondo furono visti insieme, sereni, durante una gara di danza della figlia. Lo scatto che li ritraeva sorridenti a bordo pista trasmetteva un senso di equilibrio e collaborazione tra ex.

Voci sui flirt e una presenza social sospetta

Un quadro ricco di sfumature, segnato da flirt estivi attribuiti a entrambi. Francesca è finita al centro dei rumor per un presunto coinvolgimento con Baby Gang e, qualche tempo prima, con il parrucchiere dei rapper Davide Greco. Anche Raimondo non è stato immune al gossip, dopo alcune apparizioni in compagnia di colleghe ballerine.

Le ultime ore hanno però rilanciato il gossip. Alcuni fan hanno notato un dettaglio curioso: entrambi avevano pubblicato una storia Instagram in un ristorante, poi rimossa da tutti e due. Una coincidenza sospetta che ha acceso gli animi.

A infiammare la discussione ci ha pensato Alessandro Rosica, che sui suoi profili social ha postato una foto in cui Francesca e Raimondo appaiono vicini. La didascalia è stata chiara ed efficace:

“Tocca e Todaro dopo tutto quello che hanno combinato eccoli insieme, e non solo per la figlia. Stando a quanto mi dicono i ragazzi che erano con loro, si abbracciavano e baciavano continuamente tutto questo fino a ieri sera. Lei fino a due settimane fa era con Baby Gang e con il parrucchiere dei rapper. Lui con delle ballerine. Che dirvi! Abbiamo forse un Wanda Icardi 2.0 all’italiana. E se sentite loro negano qualsiasi tradimento o riavvicinamento.”

Distensione o nuova fiamma?

Al momento, nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. La sensazione, però, è che quel clima sereno visto a luglio potrebbe aver celato qualcosa di più. Il fatto che Francesca e Raimondo siano stati filmati o fotografati insieme in luoghi pubblici, seppur con discrezione, ha ulteriormente gettato benzina sul fuoco dei rumor.

Per il pubblico, resta un interrogativo: stiamo assistendo a un semplice momento di distensione tra due ex, o ci sono i presupposti per un ritorno di fiamma? Nel frattempo, i social restano accesi.