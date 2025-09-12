Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ritorno ufficiale? Ecco perchè

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, è ritorno di fiamma?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: tra loro c’è davvero un ritorno di fiamma?

Negli ultimi giorni, il nome di Raimondo Todaro è tornato al centro dell’attenzione per una serie di indiscrezioni che riguardano la sua vita sentimentale. Dopo settimane di silenzio, stanno circolando nuove voci che parlano di un possibile riavvicinamento tra lui e la sua ex moglie, Francesca Tocca.

Arrivano le nuove conferme.. e le smentite

Recentemente, alcuni rumor avevano collegato il coreografo a Gaia Gigli, ex volto noto di Uomini e Donne. Tuttavia, è stato lo stesso Raimondo a smentire pubblicamente il presunto flirt, spiegando sui social che non c’è nulla di vero (clicca qui per il video).

Ecco perchè dovrebbe essere ufficiale

Nel frattempo, però, un’altra voce è diventata sempre più insistente. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, che ha ricevuto segnalazioni da fonti anonime, tra Raimondo e Francesca ci sarebbe stato un nuovo avvicinamento, avvistati addirittura al mare insieme nelle ultime ore. Il ritorno è praticamente ufficiale. CLICCA QUI PER UNA LORO RECENTE FOTO INSIEME (che aumenterebbe gli indizi).

Quando hanno rotto e come hanno continuato

Solo qualche mese fa, la coppia aveva ufficializzato la separazione, lasciando delusi molti fan che avevano sempre creduto nella loro storia. Nonostante la decisione di interrompere il matrimonio, entrambi hanno mantenuto un rapporto sereno e profondo.

In una precedente intervista, Francesca Tocca aveva parlato apertamente del legame con Raimondo, raccontando quanto fosse stato difficile affrontare la separazione. Aveva spiegato che entrambi avevano fatto di tutto per salvare il matrimonio, anche per il bene della figlia e delle loro famiglie, ma alla fine hanno capito che era meglio prendersi una pausa.

Francesca aveva sottolineato che tra loro esiste ancora un affetto sincero e che, nonostante la distanza, ci saranno sempre l’uno per l’altra.

